Библиотекарь из Москвы порекомендовала шесть книг для детей

В библиотеке Москвы порекомендовали шесть книг для детей Фото: Тимур ХАНОВ

Сотрудница московской библиотеки № 68 Екатерина Панферова перечислила книги, которые подойдут для чтения с детьми. В ее топ вошли шесть произведений, которые заставляют думать о важном, сообщили на сайте столичной мэрии.

По словам специалистки, для самых маленьких ребят подойдет книга Анастасии Орловой «Секрет бабочки». Это добрая сказка о гусенице, которая превращается в бабочку. Произведение написано в стихах. Книгу украшают прекрасные иллюстрации от художницы Анны Бекен.

Также малышей может заинтересовать произведение Валерии Горбачевой «Как Хрюша клад нашел». Это история о поросенке, который постоянно попадает в неприятности и старается вести себя правильно. Книга подойдет для детей, которые только учатся читать.

Для ребят постарше библиотекарь рекомендует книгу «Джаггер, джаггер!» Фриды Нильсон о мальчике с лишним весом, который встречает необычное существо – полупса-получеловека. Другие варианты – «Цирк в шкатулке» Дины Сабитовой о ребенке из приюта и «Душа акулы» Кати Брандис о школьнике, который превращается в хищную рыбу.

Кроме того, Панферова порекомендовала старшеклассникам книгу «Когда оттаивают мамонты» Майи Лазаренской. В повести автор поднимает проблему подросткового одиночества, взросления, отношения с родителями.

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