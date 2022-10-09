Столетний башенный замок нашли в центре Москвы

Вид на здание со стороны Тихвинской улицы Фото: Википедия

Построенный в 1907 году замок с башнями обнаружили в Вадковском переулке в центре Москвы любители столичной археологии, сообщает Telegram-канал «Москва. Было - стало». По его данным, в отреставрированном здании неподалеку от Савеловского вокзала теперь располагаются офисы различных предприятий.

Здание в виде старинного замка было спроектировано архитектором Александром Зеленко по заказу известного в дореволюционные времена общественника и учителя Станислава Шацкого. В здании разместилась обсерватория, библиотека, театр и кружки, которые посещали дети из организованной им общины для подростков, растущих в необеспеченных семьях.

Его арестовывали за пропаганду социализма среди детей, созданные им общины закрывали, но он создавал новые, занимаясь народным образованием. После революции на базе такого сообщества была создана опытная станция по народному образованию, которая также размещалась в этом здании. Позже в замке организовали дом пионеров.

Ранее KP.RU рассказал о прекращении незаконной реконструкции в старинном здании в центре Москвы.