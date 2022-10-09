ТАСС сообщили о пожаре в радиобашне на улице Демьяна Бедного в Москве

Фото: Олег ЗОЛОТО

На северо-западе Москвы, в роще на улице Демьяна Бедного, загорелась 258-метровая радиобашня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Впрочем KP.RU осведомленный источник сообщил о том, что пожара на улице Демьяна Бедного не обнаружилось. В столичном МЧС корреспонденту «Комсомольской правды» рассказали, что пожарные прибыли по вызову в кратчайшие сроки, однако возгорания так и не увидели. Внимательно осмотрев территорию, специалисты благополучно вернулись в пожарную часть.

258-метровая башня «Октод» была построена в 2006 году. На её верхушке расположена телевизионная антенна, откуда до 2020 года транслировали телеканал ТНТ, а до 2022 года распространялся эфир нескольких радиостанций. Сейчас башня находится в процессе демонтажа - её перенесут в другое место.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в здании Никулинского районного суда Москвы вспыхнул пожар.