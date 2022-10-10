Вильфанд предупредил о похолодании до 9-10 градусов днем и заморозках ночью в Москве

Золотая осень продлится в столице еще минимум неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшую неделю с 10 по 16 октября в Москве и Подмосковье сохранится сухая и солнечная погода «золотой осени», но станет значительно холоднее, сообщил ТАСС научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. Дневные температуры окажутся на уровне 9-10 градусов тепла, а по ночам не исключены легкие заморозки.

При этом если в понедельник столбик термометра еще может подняться до +13, то в последующие дни ожидается +11, а в выходные и вовсе +10.

- Кроме того, со вторника и в течение всей недели температура ночью будет от 0 до 5 градусов в Москве, а в Подмосковье - до минус 2 градусов, — предупредил Роман Вильфанд.

Ранее KP.RU сообщил, что период ясной и сухой погоды в Москве продлится из-за пришедшего со стороны Европы антициклона. Несмотря на похолодание, дальнейшего снижения температуры пока не ожидается, а значит рассчитывать на выпадение снега пока не стоит.