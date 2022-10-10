Работников стадиона ФК «Локомотив» в Москве эвакуировали после анонимного звонка с угрозами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работников «РЖД-Арены» в Москве эвакуировали после звонка с угрозами. Теперь проводится проверка, сообщил источник РИА Новостям.

На стадионе футбольного клуба «Локомотив» произошел переполох из-за анонимного звонка. Неизвестные по телефону угрожали. Инцидент случился утром в понедельник, 10 октября.

Были предприняты все необходимые меры безопасности. Так, всех работников «РЖД-Арены» срочно эвакуировали сотрудники правоохранительных органов. Ведется проверка.

Ранее из-за анонимного звонка из зданий Третьяковки в центре Москвы эвакуировали свыше тысячи человек. Как писал KP.RU, 2 августа неизвестные сообщили о заложенной бомбе. Кинологи проверяли помещения на наличие взрывных устройств.

Аналогичная ситуация произошла и двумя днями ранее. В обоих случаях взрывные устройства не нашли. Посетителей, которые не смогли попасть в музей или досмотреть выставки, обеспечили возможностью сделать это в течение семи дней в любое удобное время.