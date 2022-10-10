Москва заняла последнее место в рейтинге подорожания вторичной недвижимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Среди всех городов-миллионников России, Москва заняла последнее место в рейтинге подорожания квадратного метра вторичной недвижимости. С 2021 по 2022 годы цена "вторички" в столице выросла только на 8 %, о чём пишет "РБК-Недвижимость", со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

Так, средняя стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Москве составила 312,4 тыс. рублей. Это на 8 % дороже, чем осенью 2021 года, когда цена держалась на уровне 289,4 тыс. рублей.

Если брать среднюю стоимость квадратного метра по стране, то на момент 10 октября 2022 года она составляет 123 тыс. рублей - это на 19,4 % больше показателей 2021 года.

Первую строчку рейтинга ЦИАН занимает Самара - тут "вторичка" подорожала аж на 36 %, и сейчас один "квадрат" стоит 101,9 тыс. рублей. Второе место - Ростов-на-Дону (35 %, 103,4 тыс. рублей), третье у Челябинска (29 %, 64,9 %).

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