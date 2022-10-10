Страдающие от биполярного расстройства жители Москвы признались в сложностях из-за лечения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичи с биполярным расстройством рассказали о сложности жизни в норме. 27-летняя Анна и 35-летняя Катерина признались «Мосленте», что после лечения наступает период, непонятный здоровым людям.

Норма — это спокойное состояние, которое наступает у больных биполярным расстройством после начала терапии. На языке специалистов это называется интермиссией. Анна рассказала, что в таком состоянии нужно научиться жить.

— После такого фейерверка в голове и в жизни она может показаться скучной. И самый плохой вариант — специально вредить себе, чтобы расшатать психику обратно. А такое желание иногда все же возникает. Но в норме не биполярное расстройство управляет мной. Это делаю я сама, — пояснила девушка.

Анна добавила, что любое расстройство можно сравнить с алкогольным опьянением или похмельем. Терапия же отрезвляет.

— Единственная проблема — сон. Заснуть и выспаться помогают только таблетки, — рассказала другая москвичка Катерина, которая также находится в интермиссии.

Ранее психиатр предупредил о повышенных рисках обострения психических заболеваний в Москве. Как писал KP.RU, мегаполис опасен людям с расшатанной психикой.