Пьяный водитель в Москве попытался заплатить гаишнику 100 тысяч рублей взятки Фото: Иван МАКЕЕВ

Московский СК расследует дело по покушении на дачу взятки сотруднику ДПС, который остановил машину с пьяным водителем, и тот попытался откупиться от правоохранителя суммой в 100 тыс. рублей. Об этом пишет пресс-служба ведомства.

Известно, что инцидент произошёл 7 октября 2022 года. Обвиняемого остановил сотрудник дорожно-патрульной службы за то, что тот управлял машиной будучи пьяным, и пригласил в салон служебного автомобиля для составления протокола. Находясь в автомобиле мужчина решил откупиться от административного дела, предложив сотруднику 100 тыс. рублей.

Сотрудник ДПС отказался от взятки и вызвал полицию, которая уже задержала пьяного водителя и увезла на допрос. Там мужчина признался в том, что пытался подкупить должностное лицо, а также раскаялся. Ему пока выдали подписку о невыезде, на время расследования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве на два года осудили мужчину, пытавшегося выступить посредником в даче взятки, и в итоге укравшего её.