Водители каршеринга в Москве стали реже попадать в аварии и чаще пользоваться сервисом

Число поездок с использованием автомобилей каршеринга в Москве увеличивается Фото: Иван МАКЕЕВ

За 9 месяцев 2022 года столичные пользователи каршеринга совершили на 300 тысяч поездок больше, чем за тот же период в 2021 году, при этом число ДТП с участием автомобилей сервиса сократилось на 13%, сообщает Дептранс Москвы.

В частности, если в прошлом году к октябрю с помощью каршеринга в Москве было совершено 36,2 млн поездок, то в этом году показатель увеличился до 36,5 млн поездок. Аварий произошло 273 против 315-и в прошлом году. Меньше оказалось и пострадавших (на 16%) и погибших (на 18%).

- Благодаря сервису многие пользователи отказываются от покупки личной машины, разгружаются дороги и парковки, улучшается экологическая ситуация. При этом с каждым годом каршеринг становится безопаснее, — отметил заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Ранее KP.RU писал о появлении автомобилей новых марок в автогараже сервиса.