В Москве задержаны двое мужчин, которые три дня насиловали 13-летнюю школьницу

Двое подозреваемых задержаны Фото: ГСУ СК России по Москве

Двое мужчин, один из которых уже был судим за изнасилование, задержаны в Москве по подозрению в нападении на 13-летнюю школьницу, сообщает источник KP.RU в правоохранительных органах. Девочке удалось уйти от удерживавших ее извращенцев только три дня спустя. Она рассказала о произошедшем взрослым и те обратились в полицию.

Как выяснилось, подозреваемыми оказались двое приятелей. Подросток утверждает, что ранее встречалась с одним из них. Они решили провести вместе несколько дней. По словам школьницы, в связь с мужчиной она вступила по своему согласию.

Позднее к ней стал приставать его приятель, с которым она иметь отношений не хотела, и тот изнасиловал ее. Девочка оставалась с ними три дня. Все это время компания пила алкоголь. Почему родители ребенка не обеспокоились ее отсутствием, пока неизвестно.

В ГСУ СК РФ по Москве подтвердили факт выявленного преступления.

- Расследуется уголовное дело, два человека задержаны, — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

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