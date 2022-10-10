Москвичи жалуются в соцсетях на гигантские очереди у магазина H&M

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Один из немногих магазинов H&M, который всё ещё работает в Москве, снова попал в центр скандала из-за длинной очереди, на которую начали жаловаться посетители в социальных сетях. Об этом пишет "Мослента".

Очередь из большого количества покупателей, хвост которой даже выходил за пределы магазина, сформировалась у торговой точки H&M в торговом центре "Европолис".

Ранее KP.RU сообщал о том, что ещё в августе у H&M в Москве начались скандалы - покупателей не впускали в магазин в ТЦ "Вегас Кунцево", несмотря на то, что до закрытия было ещё три часа.

Другой скандальный инцидент, с тем же магазином в "Европолисе", случился 2 августа 2022 года, когда точка открылась вопреки заявлениям об уходе из России. Тогда здесь тоже собрались огромные очереди, а покупатели жаловались на сильно подорожавшие товары.