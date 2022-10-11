Гидрометцентр пообещал сухую погоду и до +13 градусов в Москве 11 октября

В Москве во вторник ожидается переменная облачность и до +13 градусов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве во вторник, 11 октября, прогнозируется переменная облачность и без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +11…+13 градусов. Будут дуть ветер переменных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление немного поднимется и составит 754 мм ртутного столба, влажность высокая – около 99%.

Резкое похолодание придет в столицу в ночь на среду: столбики термометров опустятся до минус одного градуса мороза. По области температура понизиться до минус двух градусов. Местами возможен туман, будет дуть слабый ветер. Днем 12 сентября потеплеет до +9…+11 градусов, ожидается облачная и сухая погода. По данным синоптиков, будет дуть ветер западной четверти 4-9 метров в секунду.

Ранее KP.RU сообщал, что «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за тумана в ночь на 11 и 12 октября. Предупреждение действует с 21:00 до 9:00. Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.