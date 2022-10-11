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Происшествия11 октября 2022 7:38

Кинологов вызвали к офису Альфа-банка на юго-востоке Москвы из-за подозрительного пакета

Брошенный кем-то пакет находится рядом с отделением банка на Зеленодольской улице
Ирина РЕБРИКОВА
На место выехал расчет кинологов

На место выехал расчет кинологов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Расчет кинологов едет к отделению Альфа-Банка на Зеленодольской улице на юго-востоке Москвы, сообщают РИА Новости. Силовиков вызвали из-за подозрительного пакета, брошенного неизвестными лицами рядом со зданием банка. Информация об эвакуации клиентов и сотрудников отделения пока не поступала.

По официальным данным, на Зеленодольской улице есть лишь одно отделение Альфа-Банка. Оно находится в здании с номером 31к1, которое расположено через дорогу от Губернского театра в 200 метрах от выхода со станции метро "Кузьминки".

А накануне 10 октября, как уже сообщал KP.RU, из-за звонка с угрозами в столице эвакуировали работников стадиона ФК «Локомотив».

Ранее из-за анонимного звонка из зданий Третьяковки в центре Москвы эвакуировали свыше тысячи человек. Как писал KP.RU, 2 августа неизвестные сообщили о заложенной бомбе.