Музейный комплекс «Буран» на ВДНХ в Москве эвакуировали после сообщения о «минировании»

Интерактивный музейный комплекс «Буран» работает на ВДНХ с 2015 года Фото: РИА Новости

Неизвестный отправитель с помощью электронной почты сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве в интерактивном музейном комплексе «Буран» на ВДНХ, проводится эвакуация, сообщает ТАСС.

Из здания, расположенного по адресу проспект Мира, дом 119В, вывели порядка 50 человек. По всей видимости, это сотрудники интерактивного музейного комплекса, так как для посетителей по вторникам он начинает свою работу с 11:00 по Москве.

Сейчас в комплексе работают кинологи, которые проверяют объект на наличие взрывного устройства.

Интерактивный музей создан внутри макета орбитального корабля «Буран БТС-001». Во время экскурсии посетители могут погулять по копии корабля, посмотреть фильм о знаменитом ракетоплане и даже попробовать посадить его на космодром Байконур в режиме реального времени.

Музейный комплекс «Буран» находится в конце Главной аллеи рядом с павильоном «Центральный дом автотранспорта».

Ранее KP.RU сообщил, что кинологи проверяют бесхозный пакет, оставленный кем-то у отделения Альфа-Банка в Кузьминках.