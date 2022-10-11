Число аварий на дорогах Москвы за год уменьшилось на 6,5%

Треть аварий в 2022 году в Москве оказалась связана со сбитыми пешеходами Фото: Shutterstock

В Москве за год количество аварий уменьшилось на 6,5%, а сами ДТП стали менее серьезными - число погибших также сократилось, причем на больший процент, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Всего за 9 месяцев 2022 года произошло 5783 аварий, в которых погиб 221 человек и 6598 человек получили травмы различной степени тяжести. Эти показатели меньше показателей аналогичного периода прошлого года на 9,1% и на 6,1% соответственно.

При этом 1815 происшествий - почти треть от общего числа - оказались связаны со сбитыми пешеходами. В них погибли 94 человека, 1797 человек получили травмы.

Кстати накануне столичный Дептранс, как передает KP.RU, сообщил о снижении числа аварий с участием автомобилей каршеринга на 13%. Примечательно, что это произошло на фоне увеличения клиентов сервиса. За 9 месяцев 2022 года в столице было совершено 6,5 млн поездок на машинах каршеринга, а в аналогичном периоде прошлого года - 6,2 млн поездок.