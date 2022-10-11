Два автомобиля и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы

После удара водитель мотоцикла упал с него и пролетел еще несколько метров по проезжей части Фото: Департамент транспорта Москвы

Байкер протаранил автомобиль и врезался в еще одну машину на улице Миклухо-Маклая на юго-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Авария произошла во вторник, 11 октября около 11:40 рядом с домом 27А.

Судя по кадрам, снятым городской камерой, автомобиль выезжал на улицу Миклухо-Маклая с улицы Архитектора Белопольского, поворачивая в сторону Профсоюзной улицы. В этот момент в него влетел мотоциклист, ехавший по улице Миклухо-Маклая также в сторону Профсоюзной.

От удара на скорости байкер слетел с мотоцикла и прокатился несколько метров по проезжей части. Скончался он или остался в живых, не сообщается. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

Уточняется, что проблем с движением на этом участке улицы авария не вызвала.

Между тем как раз сегодня, 11 октября, столичная Госавтоинспекция сообщила, как писал KP.RU, о сокращении числа ДТП в Москве на 6,5%. Этот показатель вывели, сравнив число аварий, произошедших за 9 месяцев этого года и за такой же период 2021-го.