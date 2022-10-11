На юге Москвы автомобиль сбил пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте

В ДТП пострадал как минимум один человек Фото: Иван МАКЕЕВ

На юге Москвы пешеход попал под колеса автомобиля днем 11 октября, когда решил перебежать проезжую часть вне зоны действия перехода, сообщает столичный Дептранс.

Уточняется, что ДТП произошло напротив дома 42/30, а эта высотка стоит на углу перекрестка Шипиловской улицы и Борисовского проезда с размеченными на нем переходами для пешеходов. Что побудило пострадавшего в аварии рискнуть жизнью, а не воспользоваться расположенным в двух шагах переходом, неизвестно.

Сейчас последствия ДТП устраняют сотрудники оперативных служб. На участке с аварией движение не затруднено.

Как сообщает KP.RU, с начала этого года по сентябрь произошло 1815 аварий с участием пешеходов. Этот показатель составил почти треть от общего числа произошедших на столичных дорогах ДТП. В этих происшествиях погибли 94 человека, травмы получили 1797 человек.