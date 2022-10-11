Патриарх Кирилл успешно выздоровел после заболевания COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Кирилл вернулся к работе после того, как перенёс заболевание коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.Р. Легойда.

Сообщается, что Его Святейшество получил отрицательные результаты теста на коронавирус, прошёл полный курс лечения, и уже работает в обычном режиме. Патриарх поблагодарил каждого, кто молился за его выздоровление.

О болезни Патриарха всея Руси стало известно в конце сентября, когда он получил положительные результаты тестирования на COVID-19. Тогда пришлось перенести или отменить несколько запланированных мероприятий с его участием.

Ранее KP.RU сообщал о том, что по мнению инфекциониста Николая Малышева новая волна заражаемости коронавирусом накроет Москву в конце ноября 2022 года. В данный момент ситуация с заболеваемостью находится на плато.