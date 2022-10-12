Спасенного от контрабандистов венценосного голубя приютили в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился венценосный голубь, которого изъяли у контрабандистов Фото: Московский зоопарк

В Московском зоопарке появился венценосный голубь, которого изъяли у контрабандистов. Он прошел обязательный месячный карантин и поселился на территории экспозиции «Дом птиц», сообщается на сайте столичной мэрии.

Уточняется, что редкую птицу обнаружили в микроавтобусе в окрестностях Волгограда. Вместе с голубем контрабандисты пытались продать пуму, обезьяну, львят. При этом у них не было документов на животных. Голубя и пуму предложили направить в столичный зоопарк, однако хищного зверя забрали в филиал зоосада под Великим Устюгом. А птица все же попала в Москву.

Теперь в соседях у венценосного голубя фазаны, фиолетовый турако, черногребенчатые голуби и большой крысиный кенгуру. Все они живут в комфортных условиях. Спасенную птицу кормят фруктами и овощами, творогом, яйцами и зерном.

Венценосные голуби обитают в Новой Гвинее. Своим названием они обязаны напоминающему корону хохолку на голове. Вид занесен в Международную Красную книгу под категорией «уязвимый». Птицы обладают яркой внешностью: у них лазурно-голубое оперение и «корона» на голове. Их вес достигает 2,5 килограмма, а длина тела составляет около 80 сантиметров. Эти голуби не мигрируют в другие регионы на зимовку, а всегда живут на западе Тихого океана.

Ранее KP.RU сообщал, что еще один детеныш краснокнижной викуньи родился в Московском зоопарке. До этого, в начале сентября, на свет появился первый малыш, его назвали Лучиком.