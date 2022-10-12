Первые заморозки зафиксировали в Москве в ночь на 12 октября

В Москву пришли первые заморозки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве минувшей ночью зафиксировали первые заморозки. На главной метеостанции, расположенной на ВДНХ, в 07:00 столбики термометров опустились до минус 0,1 градуса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на столичное Метеобюро.

Синоптики уточнили, что температура в столице опустилась ниже нуля впервые с начала осени. Несмотря на это, в текущем году октябрь в Москве на 3-4 градуса теплее климатической нормы месяца.

Кроме того, по информации Гидрометцентра России, небольшой мороз также был и в Московской области. Местами температура упала ниже минус 3 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве в среду ожидается облачная погода и до +9…+11 градусов. Будет дуть ветер западной четверти со скоростью 4-9 метров в секунду. В ночь на четверг заморозки не прогнозируется, температура понизится лишь до +3…+5 градусов.