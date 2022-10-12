На следующей неделе в Москву придет новая волна потепления

На следующей неделе в Москве потеплеет до +14 градусов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве на следующей неделе ожидается резкая смена погоды: после холодов в столицу придет потепление. К 17 октября температура повысится до +10…+14 градусов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, антициклонная погода начнет возвращаться в Москву и Подмосковье к концу этой недели. В воскресенье или понедельник воздушные массы изменят свое направление, в городе будет тепло и солнечно. Осадков не ожидается.

Кроме того, синоптик напомнил, что 8-9 октября в столице также фиксировали повышение температур. Столбики термометров поднимались до +15…+17 градусов. Однако, по словам Вильфанда, эту погоду нельзя было назвать бабьим летом.

«Это было связано с тем, что Москва находилась в антициклональном режиме и плюс к этому в теплой части антициклона. Это значит, что небо было малооблачным, плюс была конвекция теплых воздушных масс», - пояснил специалист.

Он добавил, что с 10 октября в столичном регионе резко похолодало. В Москве днем воздух прогревается лишь до +10…+13 градусов, а ночью уже появляются отрицательные температурные значения.

Ранее KP.RU сообщал, что первые заморозки зафиксировали в Москве в ночь на 12 октября. На метеостанции ВДНХ температура опустилась до –0,1 градуса.