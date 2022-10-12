Огромный боевой арсенал нашли полицейские в квартире у жителя Москвы

Огромный запас боевых патронов разного калибра нашли у жителя Москвы Фото: ГУ МВД по Москве

Московская полиция изъяла у 37-летнего мужчины, проживающего на Домодедовской улице, целый арсенал боевых патронов и разнообразных комплектующих для оружия. Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ, о чем пишет пресс-служба МВД России.

Оперативники уголовного розыска обнаружили в квартире жителя Москвы огромные запасы разнообразных боевых предметов, общим числом более тысячи. У мужчины были изъяты более 700 патронов разного калибра, включая снайперские, дымовые гранаты, запалы для осколочных гранат и зажигалки для взрывчатки.

Патроны были направлены на исследование. Согласно заключению экспертов, все они являются боевыми и пригодны к использованию. Боеприпасы предназначены для нарезного и боевого огнестрельного оружия, в основном это винтовочные и малоимпульсивные снаряды. Владельца незаконного склада с боеприпасами поместили под домашний арест.

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