Фото: скриншот с гугл-карт

В Москве начали выпускать в ограниченный тираж новые географические карты России, на которых указаны присоединенные к государству территории, ранее находившиеся под контролем Украины. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на Центр картографии.

Сообщается, что карты составляются на основе данных Росреестра и пока что будут выпускаться поштучно, ограниченным тиражом. Связано ли это с неопределенностью, и будет ли более массовое производство, пока неизвестно.

Ранее KP.RU сообщал о том, как проходили референдумы о присоединении освобожденных украинских территорий к России. По мнению иностранных наблюдателей, среди которых был бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович, общенародные голосования проходили без нарушений, «на самом высоком уровне». Помимо наблюдателей, на участках также присутствовали иностранные журналисты, также отметившие отсутствие какого-либо принуждения и качество организации.