Три машины устроили ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Три легковушки столкнулись на Варшавском шоссе в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

12 октября, на Варшавском шоссе, 7к1, произошла авария с участием трёх автомобилей. Они столкнулись по направлению к центру Москвы. Движение осуществлялось по четырём из пяти полос, сообщает Телеграм-канал Департамента транспорта столицы.

Сообщается, что оперативные службы Москвы уже находятся на месте происшествия, устанавливаются обстоятельства, уточняется информация о пострадавших. В 17.02 по Москве движение восстановили.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 11 октября на Филатовском шоссе столкнулись два легковых автомобиля. От удара один из них вылетел на пешеходную зону, но о пострадавших не сообщалось. Экстренные службы быстро прибыли на место ДТП для уточнения обстоятельств и помощи возможным раненым. При этом авария не приостановила поток автомобилей - движение по шоссе перекрывать не пришлось ни по одной из полос.