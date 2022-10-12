Baza: У внука писателя Корнея Чуковского украли 2 миллиона рублей

Неизвестные украли с карты внука Корнея Чуковского два миллиона рублей в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожилой внук знаменитого писателя Корнея Чуковского потерял два миллиона рублей, которые кто-то снял с его банковского счёта. Подозрения пали на сиделку пенсионера, страдающего деменцией и не разговаривающего, о чём пишет издание Baza.

Пропажу со счетов Николая Чуковского обнаружила его падчерица Светлана, которая случайно увидела, что у её отчима числится непогашенный административный штраф, хотя он был давно оплачен. Занимаясь этим вопросом, женщина получила выписки по счетам внука известного писателя и таким образом обнаружила факт исчезновения средств.

Как выяснилось, некто неизвестный вывел со счетов Николая Чуковского немногим больше двух миллионов рублей в период с июня по конец сентября, используя терминалы банка в Москве. Владелец денег объяснить это не может - пенсионер не разговаривает и страдает от деменции.

На данный момент, по мнению родственников, главной подозреваемой является сиделка Николая. Семья пенсионера обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по факту кражи в особо крупном размере.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве обокрали советскую актрису Валентину Маркову. Женщина лишилась пенсионных документов и паспорта.