Медведь Диксон в Московском зоопарке сделал шаг к выздоровлению

Фото: скриншот из видео Светланы Акуловой

Несмотря на то, что прогнозы для белого медведя Диксона были неутешительными, 13 октября хищник проявил чудеса воли к выздоровлению и начал иногда поджимать пальцы на задних лапах. Об этом сообщила в своем Телеграм-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Однако зоологи отмечают, что это у него получается далеко не всегда, обычно при какой-либо стимуляции, вроде момента кормежки. Когда зверь радуется угощению - у него получается поджать ранее считавшиеся атрофированными конечности, пусть и частично.

Сотрудники столичного зоопарка засняли активного медведя, торопящегося покушать, на видео.

Ранее KP.RU сообщал о том, что у Диксона обновилась программа реабилитации. Теперь медведь должен принимать правильные позы, чтобы стимулировать возвращение работоспособности конечностей. Также руководству зоопарка посоветовали обновить вольер для косолапого, чтобы ускорить процесс выздоровления.