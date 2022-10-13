Двух рецидивисток задержали в Москве с 395 свертками наркотиков

Двух женщин задержали в Москве с 395 свёртками метадона Фото: Иван Макеев

Правоохранители нашли у двух женщин большую партию метадона, состоящую из 395 свёртков. Жительницы Подмосковья 39 и 44 лет привезли незаконные вещества в Москву для дальнейшей продажи, о чем сообщает пресс-служба МВД России.

Известно, что женщин задержали на 54 километре МКАД. Они получили большую партию наркотиков от пока еще неустановленного дилера и повезли их в Москву из Подмосковья, чтобы затем продать.

Можайские следователи возбудили против наркосбытчиц уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Обеих пока что поместили под стражу.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве назначали суд над 11 членами и руководителями крупного сообщества наркоторговцев, у которых при обыске изъяли около шести килограммов «синтетики», больше восьми тонн прекурсоров и 450 граммов кокаина. «Сеть» по торговле запрещёнными веществами находилась в разных городах России.