"Серебряную королеву" красоты выбрали в Москве среди дам старше 55 лет

Фото: пресс-служба администрации Москвы

Конкурс красоты для женщин старше 55 лет, проживающих в Москве, завершился. Участницы боролись за победу около месяца, и титул «Серебряной королевы» забрала активистка центра московского долголетия «Марьино» Ольга Губаева. Об этом пишет пресс-служба столичной администрации.

Всего на участие в конкурсе красоты подали заявки более 500 жительниц Москвы. В финал вышли те конкурсантки, которые прошли отборочные туры в окружных и районных этапах. Теперь организаторы мероприятия (Центры московского долголетия) планируют устроить такой же конкурс, но для мужчин.

Финал «Серебряной королевы» прошел Центре московского долголетия «Печатники». Женщинам необходимо было исполнить танец, а также поучаствовать в интеллектуальном состязании. Победительница же - не только активистка, но ещё и спортсменка, призёр 2002 года Казахстана по Ушу. Губаева уже занимала призовые места в спорте, а вот конкурс красоты для неё в новинку - раньше женщина ни разу в подобном не участвовала.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 39-летняя блогер-миллионник Анжела Полежаева представит Россию на конкурсе «Миссис Вселенная».