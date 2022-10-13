Вокруг Щербинской городской больницы в Москве благоустроили общественные пространства

Завершились работы по благоустройству территории Щербинской городской больницы в Москве. Здесь провели большую работу по озеленению и созданию общественных пространств, в основном направленных на тихий отдых среди зелени. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

Как заявляют в мэрии, вокруг больницы обустроили множество тихих зон для отдыха, выложили комфортные дорожки, установили детскую площадку и воркаут с тренажерами. Несмотря на то, что это прибольничная территория, она используется жителями района как своеобразный парк, а также как транзитный маршрут к автобусным остановкам и магазинам, так что во время благоустройства учитывалось создание инфраструктуры как для пациентов, так и для простых прохожих.

Также на территории установили качели для взрослых, навесы от дождя, новые скамейки, сцену для проведения мероприятий и даже площадку для стритбола. Самое ценное для пациентов - возможность тихо отдохнуть среди зелени, поэтому в благоустройство было включено масштабное озеленение. Уложено около 18 тыс. квадратных метров газона и высажено более двух тысяч деревьев и кустарников.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве благоустроили и реконструировали здание бывшего кинотеатра «Бирюсинка».