Стойки с подогревом установили на двух станциях МЦК в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

В преддверии глубокой осени и следующей за ней зимы на станциях МЦК в Москве начали устанавливать стойки с обогревом, об которые пассажиры могут согреться, если замёрзли на улице. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта столицы.

Как заявили в ведомстве, согревающие стойки уже действуют на двух станциях МЦК - «Площадь Гагарина» и «Балтийская». Это своеобразные скамейки с крутым уклоном, чтобы на них нельзя было сидеть или лежать. Предполагается, что замерзший человек подойдёт к такой стойке, прислонится к ней спиной и сможет так немного дать отдых ногам, заодно погревшись.

«Теперь ждать можно с комфортом на подогревающейся скамейке. Только не пропустите поезд», - говорится в сопровождающих стойки объявлениях.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве планируют открыть 22 транспортно-пересадочных узла на Большой кольцевой линии. С их помощью пассажиры, которые будут двигаться по БКЛ, смогут с комфортом пересесть на 20 станций 11 других линий столичного метрополитена.