Внук Пугачевой Дени Байсаров не уехал из России и остался в Москве

Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров. Фото: Евгения ГУСЕВА

Младший внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров не покинул Россию. В одной из социальных сетей он опубликовал видео, на котором видно, как он гуляет по столице в районе станций метро Маяковская и Белорусская.

24-летний Дени, подпадающий под частичную мобилизацию, сопроводил видео словами «Кто-то любит придумывать разные сказки, а я люблю солнечную осень в Москве» и зачекинился в столице.

Как ранее сообщала Teleprogramma.pro, 13 октября внук Пугачевой впервые вышел на связь после сообщений о побеге. Он сообщил, что «работает над делами, проводит время с семьей, а всем, кто хочет придумывать сказки, пожелал вдохновения и больше креатива». Дени добавил, что находится в Москве.

Теперь вот он опубликовал в сториз доказательство своих слов.

Как ранее сообщал KP.Ru, старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков покинул Россию. Через три дня после объявления частичной мобилизации он пешком пересек границу Евросоюза в эстонской Нарве.