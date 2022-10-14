Сергунина: Музей-панорама «Бородинская битва» проведет исторические экскурсии в честь своего 60-летия

Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»
Юбилей отмечает одна из самых известных выставочных площадок страны - музей-панорама «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте в Москве. По случаю своего 60-летия музей подготовил познавательную программу «День панорамы». В воскресенье, 16 октября, для гостей проведут лекции и экскурсии, а также покажут ценные артефакты — исторические документы, предметы и произведения искусства.
«Сейчас это один из крупнейших центров изучения эпохи Отечественной войны 1812 года. Учреждение активно занимается наукой и просвещением, использует в работе современные технологии. В его фондах хранится почти 45 тысяч предметов, в том числе документы, рукописи и произведения искусства того времени. Поздравляю коллектив с 60-летием музея и благодарю за вклад в сохранение истории и развитие музейного дела», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Первых посетителей музей-панорама «Бородинская битва» принял в октябре 1962 года. В историко-мемориальный комплекс, посвященный Отечественной войне 1812 года, входит также и расположенная рядом экспозиция «Кутузовская изба».
Главный экспонат — панорама «Бородино», созданная русским художником Францем Рубо. Гигантская картина славится на весь мир как шедевр батального искусства. Кстати, посетители музея смогут стать свидетелями реставрационных работ на панораме. Специалисты приняли решение о восстановлении полотна. Для этого используют отечественную технологию без демонтажа экспоната. Даже музей не нужно будет закрывать! Все станет происходить буквально на глазах зрителей экспозиции.
Для посетителей музея 16 октября - познавательная программа «День панорамы»:
- в 12.00 - экскурсия «За кулисами панорамы» с рассказом об истории панорамы «Бородино». Участникам выпадет уникальный шанс оказаться под смотровой площадкой и увидеть буквально на расстоянии вытянутой руки одно из самых масштабных полотен в мире;
- в 13.30 - лекция «Вокруг света с панорамой», на которой можно узнать о появлении этого жанра, его развитии и создаваемом им эффекте присутствия;
- в 15.00 - лекция «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре» с рассказом об альтернативных проектах здания музея и художественных приемах архитекторов-шестидесятников.
Для участия нужно купить билет и оформить регистрацию на мероприятия по телефону +7 (499) 148-19-27.
Кроме того, в музее сейчас проходят временные выставки, например, экспозиция «Музей и юбилеи 1812 года».