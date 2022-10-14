Сергунина: Музей-панорама «Бородинская битва» проведет исторические экскурсии в честь своего 60-летия

Фото: Музей-панорама «Бородинская битва»

Юбилей отмечает одна из самых известных выставочных площадок страны - музей-панорама «Бородинская битва» на Кутузовском проспекте в Москве. По случаю своего 60-летия музей подготовил познавательную программу «День панорамы». В воскресенье, 16 октября, для гостей проведут лекции и экскурсии, а также покажут ценные артефакты — исторические документы, предметы и произведения искусства.

«Сейчас это один из крупнейших центров изучения эпохи Отечественной войны 1812 года. Учреждение активно занимается наукой и просвещением, использует в работе современные технологии. В его фондах хранится почти 45 тысяч предметов, в том числе документы, рукописи и произведения искусства того времени. Поздравляю коллектив с 60-летием музея и благодарю за вклад в сохранение истории и развитие музейного дела», — сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ИСТОРИЯ

Первых посетителей музей-панорама «Бородинская битва» принял в октябре 1962 года. В историко-мемориальный комплекс, посвященный Отечественной войне 1812 года, входит также и расположенная рядом экспозиция «Кутузовская изба».

Главный экспонат — панорама «Бородино», созданная русским художником Францем Рубо. Гигантская картина славится на весь мир как шедевр батального искусства. Кстати, посетители музея смогут стать свидетелями реставрационных работ на панораме. Специалисты приняли решение о восстановлении полотна. Для этого используют отечественную технологию без демонтажа экспоната. Даже музей не нужно будет закрывать! Все станет происходить буквально на глазах зрителей экспозиции.

АФИША ЮБИЛЕЯ

Для посетителей музея 16 октября - познавательная программа «День панорамы»:

- в 12.00 - экскурсия «За кулисами панорамы» с рассказом об истории панорамы «Бородино». Участникам выпадет уникальный шанс оказаться под смотровой площадкой и увидеть буквально на расстоянии вытянутой руки одно из самых масштабных полотен в мире;

- в 13.30 - лекция «Вокруг света с панорамой», на которой можно узнать о появлении этого жанра, его развитии и создаваемом им эффекте присутствия;

- в 15.00 - лекция «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре» с рассказом об альтернативных проектах здания музея и художественных приемах архитекторов-шестидесятников.

Для участия нужно купить билет и оформить регистрацию на мероприятия по телефону +7 (499) 148-19-27.

Кроме того, в музее сейчас проходят временные выставки, например, экспозиция «Музей и юбилеи 1812 года».