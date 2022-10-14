Двое приезжих спрыгнули на рельсы станции «Технопарк» в метро Москвы за один день. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Двух приезжих арестовали на двое суток за попытки перебраться на другую платформу станции «Технопарк» Замоскворецкой линии метро Москвы прямо по путям для поездов, сообщает МВД Медиа. Каждый из нарушителей действовал сам по себе, однако оба случая по стечению обстоятельств произошли в одну дату.

Днем на рельсы спустился 34-летний гость столицы из Брянска, а с наступлением темноты точно так же решил поступить другой приезжий 29 лет. Последний к тому же был пьян.

Обоих поймали полицейские. В отношении задержанных составили протоколы по административной статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. Суд решил наказать обоих арестом на двое суток.

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