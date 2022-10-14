Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 октября 2022 10:13

Выкупившего партию наркотиков «закладчика» поймали на северо-востоке Москвы со 191 свертком

44-летний подозреваемый фотографировал места закладок
Ирина РЕБРИКОВА
Наркоторговца задержали с поличным

Наркоторговца задержали с поличным

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-востоке Москвы в подъезде одного из многоквартирных домов по проезду Шокальского полиция задержала 44-летнего уже судимого мужчину, подозреваемого в наркоторговле, сообщает МВД Медиа. При себе у него оказался 191 сверток с метадоном и героином.

На допросе задержанный признался, что купил партию запрещенных веществ, чтобы потом заработать на ее перепродаже мелкими дозами. Наркотики он распространял методом закладок. Места со спрятанными свертками он снимал на телефон, а затем с координатами отправлял клиенту.

В отношении наркоторговца возбудили уголовное дело. На время расследования его отправили под арест.

Ранее KP.RU сообщил о задержании в столице двух наркокурьеров. Жительницы Подмосковья намеревались продать в столице почти 400 свертков с наркотиками.