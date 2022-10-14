Выкупившего партию наркотиков «закладчика» поймали на северо-востоке Москвы со 191 свертком

Наркоторговца задержали с поличным Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На северо-востоке Москвы в подъезде одного из многоквартирных домов по проезду Шокальского полиция задержала 44-летнего уже судимого мужчину, подозреваемого в наркоторговле, сообщает МВД Медиа. При себе у него оказался 191 сверток с метадоном и героином.

На допросе задержанный признался, что купил партию запрещенных веществ, чтобы потом заработать на ее перепродаже мелкими дозами. Наркотики он распространял методом закладок. Места со спрятанными свертками он снимал на телефон, а затем с координатами отправлял клиенту.

В отношении наркоторговца возбудили уголовное дело. На время расследования его отправили под арест.

Ранее KP.RU сообщил о задержании в столице двух наркокурьеров. Жительницы Подмосковья намеревались продать в столице почти 400 свертков с наркотиками.