Мещанский суд Москвы приговорил преподавателя ВШЭ и МГУ Евгения Золина к 13 годам колонии за педофилию

Наказание обвиняемый будет отбывать в колонии строгого режима Фото: "КП" Архив

Мещанский районный суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы преподавателя математики Евгения Золина, читавшего курсы в ВШЭ и МГУ, обвинив его в педофилии. При этом отбывать срок он будет в колонии строгого режима, сообщила KP.RU пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.

В деле есть информация как минимум о двух пострадавших девочках, которым на момент преступления было 6 и 11 лет. С одной из них Золин был знаком, так как та дружила с его сыном. С другой намеренно познакомился неподалеку от своего дома.

Евгению Золину предъявили обвинение по двум эпизодам. Суд рассматривал дело с февраля 2022 года.

Ранее KP.RU сообщил о вопиющем случае в столичной подземке: педофил изнасиловал 11-летнюю пассажирку в вагоне метро. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.