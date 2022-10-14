Задержан 52-летний водитель автобуса, насмерть сбивший ребенка на самокате на юго-западе Москвы

Водителя задержали, но обвинение ему пока не предъявили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция возбудила уголовное дело по факту смертельной аварии с участием автобуса № 264 на юго-западе Москвы, в которой 13 октября погиб ребенок на самокате, и задержала 52-летнего водителя общественного транспорта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

- Водитель 1970 года рождения задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 264 УК России, — говорится в сообщении

Авария, как уже сообщал KP.RU, произошла на повороте с Литовского бульвара на улицу Айвазовского в Ясенево. Мальчик, который ехал на самокате рядом с мамой, выехал на нем на пешеходный переход, когда для него загорелся зеленый свет. И оказался под колесами поворачивающего автобуса. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Медики оказали помощь его матери, на глазах которой все и произошло.