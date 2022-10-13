Автобус задавил пересекавшего на самокате пешеходный переход мальчика в Москве

Трагедия произошла на Литовском бульваре на юго-западе столицы Фото: архив "КП"

Шофер автобуса сбил ребенка, который пересекал пешеходный переход на самокате в Москве. Трагедия произошла на юго-западе столицы - в районе дома 22 на Литовском бульваре, сообщает Телеграм-канал Госавтоинспекции Москвы.

«По предварительным данным водитель рейсового автобуса двигался по Литовскому бульвару и совершил наезд на ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате в зоне пешеходного перехода», - говорится в сообщении.

В результате ДТП мальчик от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента. На месте работают сотрудники оперативно-следственной группы.

Ранее KP.Ru сообщал, что на 19-м километре Московской кольцевой автодороги в среду, 12 октября, произошло столкновение трех автомобилей. От удара один из них опрокинулся.