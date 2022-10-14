Движение затрудненно на Варшавском шоссе в Москве из-за массового ДТП с фурой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 14 октября на Варшавском шоссе вблизи поворота к коттеджному поселку Сосновый Бор Щаповского поселения в Новой Москве фура столкнулась с тремя легковыми авто и в результате свалилась в кювет, сообщает ТАСС. При этом остальные машины полностью перекрыли движение в сторону области, автомобили объезжают последствия ДТП по обочине.

- В результате столкновения один человек пострадал, от госпитализации он отказался, — говорится в сообщении.

Известно, что фура перевозила пластиковую крошку. Во время ДТП столкнулись автомобили, которые ехали в попутном направлении. Кто спровоцировал происшествие, предстоит установить полиции. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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