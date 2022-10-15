Главный психиатр Москвы Костюк: нарушение сна является индикатором психического неблагополучия

Главный психиатр Москвы: нарушение сна является индикатором психического неблагополучия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одним из первых проявлений психического неблагополучия является нарушение сна. Речь идет о тревожно-депрессивных расстройствах, связанных со стрессом. Об этом рассказал РИА Новостям главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Нарушение сна может проявляться как затрудненное засыпание, либо внезапные просыпания ночью или уже под утро за несколько часов до будильника, сопровождающиеся невозможностью потом снова уснуть.

При этом сон — это один из мощнейших регуляторов состояния. Если нормализовать его, психическое неблагополучие в большинстве случаев будет побеждено.

— Поэтому нужно обязательно, чтобы сон был здоровым – достаточное по продолжительности время во сне, желательно, чтобы сон начинался по формуле «засыпаю сегодня — просыпаюсь завтра». Очень важно соблюдать интернет-гигиену – постараться поменьше заглядывать в смартфон, — рассказал Георгий Костюк.

Также психиатр посоветовал снизить до минимума потребление алкоголя, побольше двигаться и находиться на свежем воздухе.

Врач добавил, что депрессия — явление не частое, больше ей подвержены женщины, а также люди мнительные и тревожные.

Георгий Костюк отметил, что психическое состояние человека напрямую влияет на физическое, как и наоборот. Многие заболевания имеют психосоматические корни — то есть они появляются из-за стресса, тревоги и напряжения. Например, это бронхиальная астма, артериальная гипертензия. Есть и обратный процесс, когда соматические заболевания приводят к тревоге, страху и в целом ухудшают психическое состояние человека.

Психиатр подчеркнул, что очень часто тревожно-депрессивные расстройства не проявляются бессонницей и тревогой. Нарушение находит выход в недомогании: например, сжатости в области грудной клетки, сердца, затрудненном дыхании, нехватке воздуха, головных болях при отсутствии на это других медицинских причин.

— Все эти проявления могут быть обусловлены его психическим состоянием, поэтому в некоторых случаях человеку с такими проявлениями требуется не кардиолог, пульмонолог или невролог, а психолог, психотерапевт или психиатр, — подытожил специалист.

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