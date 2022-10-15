Абонементы на проезд по платным участкам трасс М-4 и М-11 подорожают в октябре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость абонементов на проезд по платным участкам трасс М-4 и М-11 увеличат в октябре. Об этом заявили в госкомпании «Автодор». Цены вырастут примерно на 10 процентов.

В прошлый раз индексация цен на абонементы проводилась год назад — в ноябре 2021 года.

Помимо поездок по трассам М-4 и М-11, подорожает и проезд на отдельных платных участках автомобильных дорог М-3 «Украина» и М-4 «Дон». Корректировки вносят в связи с завершением летнего сезона и наступлением периода повышенного спроса, рассказали в «Автодоре».

В организации отметили, что в первую очередь обновят тарифы на проезд транспортных средств первой категории на период с пятницы по воскресенье. Когда будут вносить остальные изменения не сообщается.

В начале октября Минтранс РФ представил проект постановления, которое узаконивает подорожание проезда по платной дороге для легкового автомобиля с 3 рублей до 5 за километр, а для грузовика – до 14,25 рубля за километр.

Ранее KP.RU писал, что с 2023 года МСД станет платной трассой для всех, кроме жителей Москвы и Подмосковья. Так власти хотят снизить количество транзитного транспорта и разгрузить другие дорогие города.