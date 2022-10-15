При пожаре в автосервисе на улице Адмирала Корнилова в Новой Москве пострадал один человек

Автосервис и припаркованный рядом бензовоз горят в Москве на улице Адмирала Корнилова Фото: МЧС

В поселении Сосенском на улице Адмирала Корнилова в районе вл. 60, стр. 3 произошло возгорание. Сообщается, что полыхает автосервис и припаркованный рядом бензовоз.

На данный момент известно об одном пострадавшем. Ему оказывают медицинскую помощь.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По уточненной ГУ МЧС по Москве информации, площадь возгорания выросла до 500 квадратных метров. В ведомстве напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Движение по улице Адмирала Корнилова перекрыто, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В ведомстве попросили выбирать альтернативные маршруты.

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