Двое мужчин в тяжелом состоянии госпитализированы из-за пожара в автосервисе в Новой Москве Фото: прокуратура Москвы

В результате пожара в автосервисе на улице Адмирала Корнилова в поселке Сосенское в Новой Москве пострадали два человека. Мужчин в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из больниц столицы, сообщили в прокуратуре Москвы.

Напомним, как писал ранее KP.RU, площадь пожара составила более 500 квадратных метров. Сначала загорелось здание автосервиса, спустя время огонь перешел на стоящий рядом бензовоз.

Движение по улице Адмирала Корнилова перекрыто, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. В ведомстве попросили выбирать альтернативные маршруты.

На месте пожара работу правоохранительных органов и экстренных служб координировал заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В 10:56 утра по московскому времении в дептрансе Москвы сообщили, что возгорание ликвидировано.