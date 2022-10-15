СК начал проверку по факту пожара в автосервисе в Новой Москве. Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Сегодня утром, 15 октября 2022 года, в Новой Москве произошел пожар, в результате которого пострадали двое мужчин. О проведении доследственной проверки сообщается в официальном телеграм-канале ГСУ СК России по г. Москве.

СК сообщает, что на улице Адмирала Корнилова поселения Сосенское загорелся автомобиль предназначенный для перевозки нефтепродуктов. Спустя время огонь распространился на рядом стоящее здание автосервиса.

На данный момент пожар ликвидирован. Двое мужчин пострадали - один из них водитель загоревшегося автомобиля. Мужчина находится в реанимации.

Следователи работают на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы. Для установления точной причины возгорания следствием будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее KP.RU сообщал, что площадь пожара на автосервисе достигла 500 квадратных метров.