Движение затруднено на Люблинской улице в Москве из-за столкновения двух автомобилей

Два автомобиля столкнулись на Люблинской улице в Москве Фото: Департамент транспорта Москвы

На Люблинской улице в районе 74-ого дома при движении в сторону Московской области столкнулись два автомобиля. О произошедшем сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в сторону области затруднено и осуществляется только по двум полосам. Водителей просят по возможности объезжать данный участок дорожной сети.

В пятницу, 14 октября на Варшавском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием грузовика. Как писал KP.RU, недалеко от поворота к коттеджному поселку Сосновый Бор Щаповского поселения фура столкнулась с тремя легковыми авто, после чего свалилась в кювет. Остальные машины, участвовавшие в ДТП, полностью перекрыли движение в сторону области, автомобилистам пришлось объезжать последствия аварии по обочине. Один человек пострадал, он получил нетяжелые травмы и от госпитализации отказался.