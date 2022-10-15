Baza: прибыль стрип-клубов в Москве упала в разы за последний месяц

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С конца сентября стрип-клубы Москвы стали зарабатывать в два раза меньше прежнего, сообщает телеграм-канал Baza. Его представители поговорили с владельцами нескольких заведений, и те связали падение прибыли с отъездом большинства обеспеченных клиентов за границу.

- Да и в целом мужчины стали гораздо реже туда ходить, — говорится в сообщении телеграм-канала.

При этом поменялся контингент работниц. В танцовщицы все чаще идут замужние женщины старшего возраста, поскольку их мужья потеряли работу. Собеседник телеграм-канала отметил, что при наличии навыков заведение старается принимать таких танцовщиц, поскольку им нужно обеспечивать себе жизнь

Ранее KP.RU сообщил о падении выручки столичных ресторанов с дорогим меню. Такие заведения с конца сентября потеряли примерно треть своей клиентуры.