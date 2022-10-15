Диетолог Гинзбург назвал лучший успокаивающий при стрессе напиток

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В стрессовых ситуациях рекомендуется включать в свое меню какао, рассказал "Москве 24" столичный врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, витамины группы B в его составе и сосудорасширяющее действие помогут улучшить питание головного мозга, а заодно - уменьшить его возбудимость.

- В какао входит и магний - тоже известный компонент, который успокаивает головной мозг, нормализует его работу и снижает тревожность, — добавил Михаил Гинзбург.

Какао не поможет, если повышенная тревожность у человека проявляется давно, но при разовом стрессе может оказаться хорошим помощником. Эксперт напомнил, что когда что-то случается, мы чувствуем не само событие, а собственную реакцию на него. А значит, мы можем ее снять, в том числе - с помощью подходящих блюд и напитков, одним из которых является какао.

А вот при хроническом стрессе Михаил Гинзбург порекомендовал включить в ежедневное меню морскую рыбу, кефир, простоквашу, много овощей и грубый бородинский хлеб. Это поможет настроить мозг на менее интенсивную реакцию на стрессовые обстоятельства.

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