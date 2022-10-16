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Происшествия16 октября 2022 5:41

Движение на проспекте Мира в Москве восстановили после массового ДТП 15 октября

На участке работали две полосы из четырех
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В Москве на проспекте Мира столкнулись четыре автомобиля

В Москве на проспекте Мира столкнулись четыре автомобиля

Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на проспекте Мира восстановили движение после аварии с участием четырех автомобилей. Работают все четыре полосы, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

Массовая авария произошла в районе дома 46 на проспекте Мира примерно в девять часов вечера 15 октября. Столкнулись четыре легковушки, одна из них машина такси. На месте ДТП работали оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших уточняется.

Движение на участке было затруднено: работали две полосы из четырех. Водителям рекомендовали выбирать альтернативные пути объезда. Проезд полностью восстановили в 01:13.

Ранее KP.RU сообщал, что движение было затруднено на Люблинской улице в Москве из-за столкновения двух автомобилей. В результате удара одна из машин перекрыла часть трассы. Информация о пострадавших не поступала.