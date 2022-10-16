Автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го км МКАД в Москве

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 27-го км МКАД у Липецкой улицы Фото: Департамент транспорта Москвы

На внутренней стороне 27-го километра МКАД перед Липецкой улицей в районе Бирюлево Восточное загорелась машина. На месте работают оперативные службы города, сообщает Телеграм-канал столичного Департамента транспорта и дорожной инфраструктуры.

На представленных кадрах видно, что от автомобиля, находящегося на крайней правой полосе трассы, валит густой серый дым. Обстоятельства дорожного происшествия и информация о пострадавших уточняется.

Движение на участке осуществляется по четырем полосам из шести.

Ранее KP.RU сообщал, что движение на проспекте Мира в Москве восстановили после массового ДТП 15 октября. В районе дома 46 столкнулись четыре автомобиля. На участке работали две полосы из четырех. На месте ДТП работали оперативные службы города. Информация о пострадавших не поступала. Водителям рекомендовали выбирать другие маршруты проезда.