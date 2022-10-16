«Последний погожий осенний день»: синоптик Тишковец дал прогноз погоды на 16 октября

В Московском регионе ожидается переменная облачность и до +13...+14 градусов Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Московской регионе в понедельник, 16 октября, прогнозируется переменная облачность, осадков не ожидается. В столице воздух прогреется до +11…+13 градусов, в области – от +9 до +14 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Телеграм-канале «Часовой погоды».

По словам метеоролога, атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Будет дуть ветер юго-западных румбов со скоростью 3-8 метров в секунду.

Синоптик добавил, что 16 октября синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена северо-западной периферией антициклона. Именно поэтому москвичей и жителей Подмосковья ждет «последний погожий осенний день» с температурным фоном на четыре градуса выше положенной климатической нормы.

Ранее KP.RU сообщал, что первый снег в Москве синоптики обещают с 17 октября. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода на следующей неделе будет пасмурной и холодной, ночью возможны небольшие заморозки.