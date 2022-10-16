Жителям Москвы рассказали, какие птицы улетят из столицы в теплые края на зиму

Жителям Москвы рассказали, какие птицы улетят на юг, а какие останутся зимовать Фото: Олег УКЛАДОВ

На природных территориях Москвы в разные периоды года можно заметить примерно 270 видов птиц, причем около 100 из них встречаются только летом. К октябрю пернатые улетают на юг, первыми из них в теплые страны отправляются насекомоядные птицы, сообщили на сайте столичной мэрии.

Так, например, в сентябре из столицы уже улетели пернатые, которые не могут изменить свой рацион и добавить в пищу растительные корма: ласточки и мухоловки. Также на юг отправились славки и камышевки.

Кроме того, в середине октября в теплые края начнут отлетать зяблики, некоторые виды дроздов, пеночки и скворцы. Одними из самых последних – в конце октября и начале ноября – покинут Москву чайки и чомги, а затем стаи диких гусей. Перелетные птицы переждут морозы в теплых странах Африки, Юго-Восточной Азии, южных регионах России и других краях.

Однако многие пернатые останутся зимовать. Например, на природных территориях столицы все так же можно будет заметить дрозда-рябинника, синиц, воробьев, дятлов, пищух, сорок и соек. Также зимой не станут улетать снегири и водоплавающие птицы. Специалисты Мосприроды рекомендуют подкармливать пернатых после снижения температуры и образования снежного покрова.

Ранее KP.RU сообщал, что спасенного от контрабандистов венценосного голубя приютили в Московском зоопарке. Его можно увидеть на территории экспозиции «Дом птиц».